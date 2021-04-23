Ростех готовит поставки в армию новой ракеты

Государственная корпорация »Ростех» планирует начать поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) «Бронебойщик» в Воздушно-космические силы России после 2023 года, заявил исполнительный директор научно-производственного комплекса «Техмаш» Александр Кочкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — рассказал Кочкин.

НАР «Бронебойщик» была разработана подразделением «Техмаша» — НПО «Сплав» — и предназначена для поражения наземных целей. Запуск этих ракет будут способны производить различные российские ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, а также основа российской штурмовой авиации — Су-25.

Главной особенностью этой системы вооружения станет возможность пробивать преграды перед непосредственной целью без разрушения корпуса и боевой части ракеты.

Ранее подразделение «Ростеха» создало первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов.