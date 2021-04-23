Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ракетному обстрелу в пятницу, 23 апреля, подвергся лагерь американской армии Victory, расположенный неподалеку от Багдадского международного аэропорта в Ираке, сообщает telegram-канал ливанского телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в иракской армии.

«Тремя ракетами была обстреляна американская военная база рядом с аэропортом Багдада», — указано в сообщении.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.