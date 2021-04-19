В ДНР заявили о 27 нарушениях режима перемирия со стороны ВС Украины

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации заявил, что за украинские военнослужащие 27 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обстрелам подверглись шахты имени Гагарина (окраины Горловки - ред.) и Александровки (окраины Донецка -ред.).

По словам представителя ДНР, всего с 5.20 до 6.20 (мск) в понедельник, 19 апреля, было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров.

Накануне представители ДНР заявляли, что в Донбассе за сутки перемирие было нарушено семь раз украинскими военнослужащими.

В пятницу, 16 апреля, во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к дипломатическому разговору по решению конфликта в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.