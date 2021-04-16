В Пентагоне заверили, что военные корабли США продолжат заходить в Черное море
Антон Демидов
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные корабли США будут и дальше заходить в Черное море. Его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, Соединенные Штаты «на рутинной основе вели операции военных кораблей» в этом море. «Это продолжится», — отметил Кирби.
Представитель американского Минобороны при этом не стал комментировать сообщения о том, что США отказались от планировавшегося захода американских боевых кораблей в Черное море, чтобы не допускать эскалации с Россией.