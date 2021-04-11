Белоруссия получит четыре истребителя Су-30СМ

Первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Андрей Гурцевич заявил, что республика вскоре получит четыре истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает «БелТА».

«В ближайшее время ожидается поставка второй партии четырех истребителей Су-30СМ. Заключен контракт на закупку четырех многофункциональных вертолетов Ми-35», — сказал Гурцевич.

Кроме того, новое вооружение получат зенитные ракетные и радиотехнические войска, добавил он.

«Продолжается предконтрактная работа по закупке в России для зенитных ракетных бригад и полков современных зенитно-ракетных комплексов типа «Панцирь-С» и С-400», — сказал Гурцевич.

Ранее Белоруссия и Россия согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу в двустороннем формате. Стороны также согласовали вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.