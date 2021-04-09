Пентагон назвал стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал отправку кораблей ВМС США в Черное море регулярной операцией, которая обычно координируется в рамках конвенции Монтре с Анкарой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым», — заявил Кирби.

Он также добавил, что США используют авиацию и флот везде, где это позволяет международное право.

Кирби отказался говорить о «будущих операциях» в Черном море, а также подтверждать информацию турецких СМИ, которые сообщали об отправке кораблей ВМС США в Черное море на следующей неделе.

Ранее Турция уведомила РФ о проходе военных кораблей США в Черном море.

Также стало известно, что США уведомили Турцию о проходе двух своих военных кораблей через Босфор на следующей неделе.