Пентагон не подтверждает информацию об отправке кораблей США в Черное море

Пентагон не подтверждает информацию о том, что США рассматривает возможность отправки боевых кораблей в Черное море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Европейского командования ВС США.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли ВМС США регулярно посещают Черное море, однако такое возможное решение в настоящий момент будет означать «особое послание» для РФ.

Телеканал также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.