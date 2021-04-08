США будут модернизировать ядерное оружие
США намерены модернизировать свое ядерное оружие для сдерживания иностранной агрессии. Об этом заявил министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает РИА «Новости».
«Мы должны модернизировать наш ядерный потенциал, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы те оставались безопасными и эффективными в использовании. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — говорится в сообщении.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия и США должны в первую очередь вести диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Кроме того, сообщалось, что Россия и США впервые после продления ДСНВ обменялись данными о ядерных арсеналах.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года, соглашение о продлении вступило в силу.