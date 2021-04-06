США провалили испытания гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты потерпели неудачу во время испытаний гиперзвукового оружия 5 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские Военно-воздушные силы.

«5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», — указано в заявлении ВВС США.

Ранее сообщалось, что график испытаний гиперзвукового оружия, составленный американским министерством обороны, может быть сорван из-за логистических проблем. По данным счетной палаты США, в стране на данный момент существует только один «коридор для летно-конструкторских испытаний большой дальности», однако он не сможет поддерживать установленные Пентагоном темпы испытаний.