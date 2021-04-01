Reuters: итальянский офицер продал России конфиденциальную военную информацию

Капитан военно-морских сил Италии якобы передал российским дипломатам, высланным из страны, конфиденциальную военную информацию, сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию.

54-летний Вальтер Биот был арестован в Риме, в четверг, 1 апреля. Его обвиняют в передаче России 181 фотографии с конфиденциальной военной информацией. Среди них 47 изображений содержат секретную документацию блока НАТО.

Адвокат Биота, Роберто Де Вита заявил, что его подопечный признал передачу информации за деньги, но отрицает наличие у себя секретных документов. Между тем, полиция Италии заявила, что нашла архив с этими снимками у Биота.

На первом судебном заседании Вальтер Биот отказался давать показание и хранил молчание на протяжении судебного разбирательства.

«Он попросил дать ему время собраться с мыслями», — заявил адвокат Де Вита.

Ранее Италия выдворила двух российских дипломатов. В МИД России выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима.