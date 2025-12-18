На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цыганова ответила раскритиковавшему ее Киркорову: «Вы даже не нули»

Певица Цыганова заявила, что народ ненавидит и презирает Киркорова
НТВ/YouTube

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале ответила Филиппу Киркорову, который назвал ее творческим нулем.

Цыганова заявила, что она и ее муж действительно нули «в мире голубого шоу-бизнеса». По словам артистки, она и супруга сами оттуда «сбежали», когда поняли его «обитающих». Певица привела в пример Аллу Пугачеву, Киркорова, Ксению Собчак и Ларису Долину.

«Но в нашем, в православном и воинском мире, вы даже не нули, а отрицательные величины. Оглянитесь вокруг: за пределами шоу-бизнеса народ вас ненавидит и презирает. Вы же просто пляшущие на крестах бесы — одним словом, звездорасы. В мимикрии, кривлянии, притворстве и надменности вы действительно достигли таких высот, какие нам и не снились. Но то, что кажется вам величием, на деле является бездонной пропастью», — заявила артистка.

Цыганова уверена, что живет с Киркоровым в непересекающихся вселенных. Она назвала коллегу «голозадым звездорасом» и предложила продолжить плясать на вечеринках. Певица заявила, что она будет и дальше помогать фронту и молиться за российских солдат.

«Если вы еще раз хотите провести рейтинг и узнать, кто вы есть в нашем мире, мы готовы. Но, вероятно, вам это будет неинтересно. Вы же не обращаете внимания на мнение людей, вас интересуют только деньги», — поделилась Цыганова.

Ранее Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах.

