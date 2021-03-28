Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами в 2021 году

Фрегат российского Военно-морского флота «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в начале лета 2021 года в рамках государственных испытаний этого ракетного комплекса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», — сообщают источники.

Государственные испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» будут проводиться на надводном носителе. В случае успешного прохождения этого этапа испытаний, комплекс будет принят на вооружение ВМФ, где заменит комплекс ракетного оружия «Гранит».

Россия первая в мире сумела создать гиперзвуковое вооружение, способное превысить скорость звука в 10 раз.

Ранее в Минобороны рассказали, когда завершатся испытания ракеты «Циркон».