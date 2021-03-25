Реактивный учебно-тренировочный самолет HAWK T1 разбился в Англии

Реактивный учебно-тренировочный самолет HAWK T1 потерпел крушение в городе Хелстон, в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Об этом сообщил Sky News в четверг, 25 марта.

Отмечается, что оба пассажира успели катапультироваться.

В Министерстве обороны Великобритании уточнили, что упал самолет, принадлежащий 736-й морской эскадрильи RNAS Culdrose.

Корнуоллская служба скорой помощи сообщила, что получила сообщении об «отказе двигателя самолета» в Хелстоне, в результате происшествия два человека, находящиеся на борту, получили «легкие травмы».

Согласно информации полиции Девона и Корнуолла, в настоящее время экстренные службы находятся в районе Сент-Мартинс в Хелстоне, где произошло крушение.