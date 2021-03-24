Госсекретарь США призвал Турцию к отказу от российских С-400

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках переговоров глав МИД стран Североатлантического альянса. Об этом сообщает американский Госдеп.

«Госсекретарь Блинкен призвал Турцию не держать у себя российские зенитно ракетные системы С-400», – указано в сообщении.

Кроме того, глава Госдепа выразил обеспокоенность в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин и подчеркнул «важность демократических институтов и уважения прав человека».

В свою очередь Чавушоглу в ходе встречи с госсекретарем США заявил, что сделка с Россией по покупке С-400 «уже заключена», сообщает Reuters.

«Что касается С-400, мы еще раз напомнили США, почему Турция должна была их купить, и повторили, что Турция уже купила их, это заключенная сделка», — отметил турецкий министр.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.