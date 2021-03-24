Шойгу и глава минобороны Армении обсудили военное сотрудничество

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Армении Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу и Арутюнян обсудили обстановку в Армении и другие темы, представляющие взаимный интерес.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — заявили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти приобрели у России истребители Су-30СМ без ракет.

12 марта президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Также в ходе переговоров была затронута проблема разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.