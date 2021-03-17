Полпред РФ обвинил Украину в подготовке к военной авантюре в Донбассе

Украинские вооруженные силы подтягивают новые силы и средства к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Его слова приводит ТАСС.

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]», – рассказал Грызлов.

По его словам, Киев ежедневно обстреливает территории Донбасса, при этом обстрелы приходятся на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, что свидетельствует о выходе Украины из мер по усилению режима прекращения огня.

«При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», – подчеркнул российский полпред.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.