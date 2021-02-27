WSJ: США и Канада обновят спутники для борьбы с РФ в Арктике

США и Канада модернизируют систему оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике, чтобы противодействовать России и Китаю. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам источников, американский президент Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы страны на обновление Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В эту систему входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы на Аляске и канадской территории Арктики.

Ранее сообщалось, что США и Канада договорились о модернизации NORAD и диалоге по Арктике.