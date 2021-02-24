В США назвали страну, которая является главным геополитическим вызовом для Вашингтона

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс назвал страну, которая представляет главный геополитический вызов для США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в современном мире обстановка становится более конкурентной и сложной.

«Это мир, в котором сохраняются знакомые угрозы — от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана. Но это также мир новых вызовов», — сказал Бернс.

По его словам, такими вызовами являются отсутствие защищенности в сфере здравоохранения, кибератаки, а также климатические изменения.

Кандидат на место главы ЦРУ добавил, что опасность для американского народа также представляет «хищническое руководство Китая», которое является главным геополитическим вызовом для США.

Ранее Бернс также назвал Россию ослабевающей державой, но призвал не недооценивать мощь страны.