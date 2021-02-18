НАТО увеличит свою миссию в Ираке в восемь раз

Министры обороны стран НАТО договорились увеличить свою миссию в Ираке в восемь раз — с 500 до 4 000 человек. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 000 человек», — сказал он.

По его словам, это нужно, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом.

Ранее президент США Джо Байден обсудил Россию и Ирак с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.