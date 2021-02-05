Глава МВД Украины заявил об отсутствии мирного процесса в Донбассе
Полина Рутковская
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Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил об отсутствии мирного процесса в Донбассе. Его слова приводит РИА «Новости».
«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет», – отметил Аваков.
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность украинских войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе.
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