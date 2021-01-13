В Баку опровергли заявление НКР о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление армии обороны непризнанного Нагорно-Карабахской республики о том, что азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Карабахе, в результате чего был ранен армянский военный. Об этом завил глава пресс-службы азербайджанского военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы, передает РИА «Новости».
По его словам, азербайджанская сторона придерживается достигнутого 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в регионе.
«Никакого нарушения прекращения огня со стороны азербайджанской армии не было», — подчеркнул Даргяхлы.
Ранее армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что армянский военнослужащий был ранен при нарушении перемирия Азербайджаном.
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