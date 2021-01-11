Индия направляет в Россию военных для обучения на С-400

Индия в январе текущего года направит в Россию 100 военнослужащих для обучения работе с зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». Об этом информирует Times of India со ссылкой на источник в индийском Минобороны.

Отмечается, что вторая команда офицеров и летчиков прибудет в РФ через несколько месяцев.

По данным издания, Индия уже выплатила российской стороне «существенный аванс» по подписанному между странами контракту и работает над механизмом дальнейшей оплаты, чтобы обойти режим санкций США.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более $5 млрд. Эту сделка стала крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Согласно плану, поставки индийской стороне ЗРС С-400 «Триумф» завершатся к апрелю 2023 года.

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