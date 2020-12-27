БПЛА «Охотник» впервые применит оружие в ходе летных испытаний

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» в 2021 году впервые применит оружие по воздушными мишеням в рамках летных испытаний. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в авиастроительной отрасли.

«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», — говорится в сообщении.

Он добавил, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.

Испытания «Охотника» с применением оружия «воздух - поверхность», отмечает источник, также планируются.

Минобороны продемонстрировало первый полет тяжелого ударного беспилотника «Охотник», который состоялся 3 августа. Во время испытания параллельно ему летел истребитель Су-30СМ, чтобы сверить летные параметры новой техники с уже испытанной. На «Охотник» обратили внимание иностранные эксперты. Некоторые даже назвали его смертоносным оружием.

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