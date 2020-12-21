Шойгу заявил об отсутствии серьезных инцидентов в Карабахе после 10 ноября

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с момента подписания трехстороннего соглашения в Нагорном Карабахе не было допущено серьезных инцидентов, передает «Интерфакс».

По его словам, в регионе в кратчайшие сроки была развернута группировка российских войск, которая приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах.

«Под руководством российских миротворцев произведен обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу «всех на всех». Также организован обмен телами погибших», — сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что гражданские лица в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им содействуют российские миротворцы, они помогли с 14 ноября вернуться в Карабах более 42 тысячам беженцам.

Кроме того, российские военнослужащие обеспечивают безопасное движение по Лачинскому коридору, а также ведут разминирование территории Нагорного Карабаха, к настоящему времени обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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