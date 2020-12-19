Пентагон приступил к выводу американских военных из Сомали

Пентагон начал вывод большей части американских военных из Сомали по распоряжению действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Выведенных военных США планируют перебросить на другие базы в Восточной Африке. По словам главы африканского командования ВС США Стивена Таунсенда, Соединенные Штаты «не уходят» из региона, а продолжат сражаться с экстремистскими группировками.

Ранее Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. По данным канала, в Сомали было около 700 американских военных.

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