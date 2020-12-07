Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем

Российский истребитель Су-30 перехватил самолеты-разведчики США и Франции над Черным морем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальной центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции, и сопроводил их над акваторией Черного моря», — сообщили в центре.

Отмечается, что истребитель вернулся на аэродром после того, как иностранные военные самолеты развернулись от российской границы.

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