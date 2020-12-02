Лукашенко обвинил НАТО в намерении захватить западные земли Белоруссии
Полина Рутковская
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс создает военную группировку «для захвата западных белорусских земель», сообщает «БелТА».
Такое мнение глава государства выразил в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Лукашенко подчеркнул, что странам ОДКБ «как никогда» нужно быть едиными и сообща работать против внешних угроз.
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