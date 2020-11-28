Саперы нашли тысячи боеприпасов под Степанакертом

Саперы нашли тысячи боеприпасов около Степанакерта и в самом городе после окончания боев в непризнанном Нагорном Карабахе, заявил директор центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян. Об этом пишет РИА «Новости».

Он уточнил, что за три минувших дня были уничтожены больше 500 кассетных боеприпасов.

«Мы сейчас работаем только в окрестностях Степанакерта… Несколько тысяч боеприпасов мы уже нашли с того момента, как прекратились боевые действия», — сказал Месропян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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