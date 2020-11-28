Британские истребители перехватили самолеты РФ вблизи Шотландии

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Британские истребители Typhoon перехватили российские дальние противолодочные самолеты Ту-142, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon сил быстрого реагирования «были направлены на «перехват» российских военных самолетов, выполнявших полет над Северным морем вблизи Великобритании», — говорится в сообщении.

Другие детали не уточняются.

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