Тела 400 армянских военных вывезли с подконтрольных Баку территорий в Карабахе

Тела более 400 армянских военных, погибших в боях за Нагорный Карабах, были вывезены из населенных пунктов, подконтрольных Баку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена НКР Артака Бегларяна.

«Тела уже свыше 400 погибших армянских военнослужащих обменены или вывезены из самых разных населенных пунктов, в том числе Шуши, Мартуни, Кармир Шука, Матагис, Гадрут, Ванк», — заявил Бегларян.

Обмен телами погибших и военнопленными проходит в Карабахе в рамках соглашений между Москвой, Ереваном и Баку, заключенных 9 ноября.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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