Евросоюз осудил убийство иранского физика-ядерщика

Внешнеполитическая служба ЕС осудила нападение в иранском Абсарде, в результате которого погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

«27 ноября 2020 года в Абсарде, Иран, правительственный чиновник Ирана и несколько гражданских лиц были убиты в результате серии насильственных нападений. Это преступное деяние, которое противоречит принципу уважения прав человека, за который выступает ЕС», - говорится в релизе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования членам семей убитых и пожелал выздоровления гражданам, которые могли быть ранены.

Также он добавил, что в этой ситуации необходимо сохранять спокойствие для всех сторон, чтобы избежать эскалации.

Накануне стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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