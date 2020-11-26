Эксперт: новая российская ракета ПРО сможет отражать удары из космоса

Новая ракета российской системы ПРО сможет отражать угрозы на всех направлениях, в том числе из космоса, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны России сообщило об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Речь, скорее всего, идет о мобильном комплексе ПРО, известном как А-235 «Нудоль», — рассказал Леонков.

Принятие такого комплекса на вооружение РФ завершит строительство системы воздушно-космической обороны, отметил эксперт.

По его словам, данная система отличается от своей предшественницы — комплекса шахтного базирования А-135 «Амур» — мобильностью. Ее можно поместить в любой точке страны.

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