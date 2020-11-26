Российская армия провела испытания систем ПРО в Казахстане

В Казахстане прошли испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Запуск ракеты был осуществлен на полигоне Сары-Шаган под руководством Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин отметил, что система ПРО «достоверно подтвердила заложенные характеристики».

По его словам, установленная цель была поражена с заданной точностью. Он также назвал успешным выполнение задачи боевыми расчетами.

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