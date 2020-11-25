Эксперт рассказал о действиях России в случае удара США по Крыму
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, как будет действовать Россия, если США решат нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.
По его словам, в таком случае с помощью станции радиотехнической разведки Россия найдет место запуска ракет. По ним начнут работать комплексы противовоздушной обороны «Панцирь», а по установке HIMARS ударят ОТРК «Искандер».
Таким образом, позиция будет полностью накрыта, а ракеты даже не успеют долететь до Крыма.
Леонков добавил, что, если в зоне станций будут российские самолеты, то «прилетит по противнику и от них».
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