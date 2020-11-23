Российский миротворец получил ранение в Карабахе

Офицер российских миротворческих сил ранен при подрыве мины в непризнанном Нагорном Карабахе, азербайджанский военный погиб, еще четыре специалиста МЧС Карабаха получили травмы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что военный доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается медицинская помощь. Жизни офицера ничего не угрожает.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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