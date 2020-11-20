Погранслужба России введет дополнительные силы к границе Армении и Азербайджана

Погранслужба ФСБ введет дополнительные силы к границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Об этом пишет ТАСС.

«Пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количества техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт», — сказал Бортников.

Силы будут введены по просьбе Армении. Отмечается, что Азербайджан проинформирован об этом.

Бортников добавил, что между пограничниками России, Азербайджана и Армении конфликтов не возникает.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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