Армения применила «Искандер» во время военного конфликта в Карабахе

Во время военного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом заявил бывший глава службы военного контроля минобороны республики Мовсес Акопян, передает РИА «Новости».

«Был применен («Искандер» - ред.), но не могу сказать, в каком направлении», — сказал он во время брифинга.

Ранее Акопян, который 18 ноября ушел в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за критики слов супруги премьер-министра республики Никола Пашиняна Анны Акопян.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС будет тщательно следить за работой мониторингового центра РФ и Турции по Карабаху

— В Карабах вернулись свыше 3 тысяч беженцев

— Главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха после критики жены Пашиняна