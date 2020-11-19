ЕС будет тщательно следить за работой мониторингового центра РФ и Турции по Карабаху

Евросоюз планирует детально следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, в том числе за работой мониторингового центра России и Турции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«ЕС будет внимательно следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня, особенно в том, что касается его механизма мониторинга», — говорится в сообщении европейского дипломата.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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