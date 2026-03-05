Размер шрифта
Зеленский не исключает переноса переговоров по Украине из Абу-Даби на другую площадку

Зеленский: переговоры по Украине могут перенести из-за войны на Ближнем Востоке
Liesa Johannssen/Reuters

Трехсторонняя встреча России, США и Украины может быть перенесена с Ближнего Востока в связи с конфликтом, который там разгорается, отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.

По его словам, дата проведения переговоров по ситуации на Украине также будет отложена на несколько дней.

«Переговоры продолжаются. Ночью мы поговорили с США, потому что именно они приглашают Украину и Россию», — добавил Зеленский.

2 марта украинский президент заявлял, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в Абу-Даби.

Помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария. Украинская сторона ждет ответа от партнеров, добавил Зеленский.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Ранее в российском МИД заявили, что «товарищеский» дух Анкориджа «испаряется».

 
