Минобороны РФ будет производить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны производить ротацию личного состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе как минимум раз в полгода. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерству обороны Российской Федерации производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год», — говорится в документе.

Кроме того, по мере выработки ресурса и технической необходимости ведомству поручено производить замену военной техники.

Путин также распорядился обеспечить финансирование расходов, связанных с осуществлением миротворцами своей деятельности. Так, российское правительство должно будет предусмотреть материальное обеспечение военнослужащих и выплату им денежных средств, включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе членам их семей.

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