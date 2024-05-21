Стало известно, что глава МИД Ирана не должен был лететь с Раиси

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на вертолете президента страны Ибрахима Раиси. Об этом написала турецкая газета Türkiye.со со ссылкой на представителей иранских спецслужб.

Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим сели в вертолет в самый последний момент. Винтокрылая машина была оснащена геотрекерами, ее пилотировали опытные военные летчики.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.