Британский аналитик указал на желание Зеленского втянуть США в конфликт с Россией

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что своей агрессивной риторикой Владимир Зеленский пытается втянуть Соединенные Штаты в масштабный конфликт с Россией. Такую точку зрения он высказал на своем канале в YouTube.

По словам эксперта, за последние несколько дней наблюдаются признаки того, что Зеленский стремится напрямую вовлечь НАТО в конфликт с Россией.

«По сути, он говорит американцам: «Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие». Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины», — заявил Меркурис.

Аналитик также указал на опасное положение Зеленского в связи с окончанием президентских полномочий, в связи с чем он может пойти на отчаянные решения, чтобы остаться у власти или сохранить свою жизнь.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в адрес Запада по поводу нерешительности в поставках новейшего оружия Украине. В своем Telegram-канале он написал, после потери легитимности Зеленский «пошел в разнос» и начал звереть.

Ранее стало известно об агрессивном поведении Зеленского в адрес генералов ВСУ.