Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клуб отказался от предложения нового контракта игроку, выступающему за красно-синих с 2010 года.



«Защитнику предложат работу в структуре ЦСКА, сам Набабкин еще не принял решения о продолжении своей карьеры», — говорится в сообщении.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» Акинфеев вышел на поле впервые с 6 мая. ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ Набабкин провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Помимо этого футболист сыграл пять матчей в национальном кубке и одну игру в Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» хочет убежать из Саудовской Аравии.