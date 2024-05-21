Глава МИД Венгрии раскритиковал заявления политиков ЕС об отправке войск на Украину

Предложения европейских политиков об отправке войск на Украину становятся все более опасными и повышают риск эскалации конфликта. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Сийярто призвал «сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО и России». Он напомнил о лидерах ЕС, «которые говорят о европейских или натовских военных на Украине» и заявил, что их «сумасшедшие предложения» несут все большую опасность.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что военнослужащие его страны не станут принимать участия в таких действиях и ни евроцента венгерских налогоплательщиков не пойдет на эти цели.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Глава Пятой республики напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.