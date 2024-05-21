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Шесть россиян осталось в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024

В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 на победу претендуют шесть россиян

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Kim Klement/Reuters

Минувшей ночью завершился второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По итогам этой стадии в полуфинал квалифицировались четыре команды — «Эдмонтон Ойлерз», «Даллас Старз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Во всех командах, кроме «Эдмонтона», в составе присутствуют российские хоккеисты.

Таким образом, на победу в турнире из россиян претендуют Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов (все — «Флорида», Евгений Дадонов («Даллас»), Артемий Панарин и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Лишь Тарасенко из них ранее становился победителем турнира, выступая за «Сент-Луис» в 2019 году.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию.

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