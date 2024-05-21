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Иранский посол заявил, что США «двояко» выразили соболезнования из-за гибели Раиси

Посол Ирана Джалали: США двояко выразили соболезнования после гибели Раиси

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Соединенные Штаты «двояко» выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. С таким заявлением в Telegram-канале «Соловьев.Live» выступил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«С одной стороны, выразили соболезнования, с другой стороны, сказали: «Мы услышали голос иранского народа», — подчеркнул дипломат.

По его словам, американцы выразили соболезнования, однако их восприняли в Тегеране как «двоякое понятие». Джалали отметил, что жители Ирана скорбят, это и есть голос иранского народа.

21 мая сообщалось, что в иранском городе Тебриз проходит церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом страны Эбрахимом Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.

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