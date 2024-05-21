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Крейсер «Аврора» достали из двухлетней девочки в Иркутске

В Иркутске из двухлетней девочки достали крейсер «Аврора»

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Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница/VK

В Иркутске врачи достали из ребенка крейсер «Аврора», проглоченный во время игры. Об этом во «ВКонтакте» сообщает Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

Сообщается, что двухлетняя девочка проглотила крейсер, когда играла с конструктором. Ее родители заметили, что ребенок поперхнулся, стал подкашливать и беспокоиться. Они решили обратиться в больницу.

Ребенку провели рентген, по результатам которого стало ясно, что у девочки в нижней трети пищевода находится инородное тело. Врачи приняли решение о срочном проведении эзофагогастродуоденоскопии.

«Мы сразу обратили внимание, что у инородного тела есть достаточно острые выступающие части, которые цеплялись за стенки пищевода и царапали его», — отметил врач отделения эндоскопии Илья Пикало.

Извлечение крейсера «Аврора» заняло вдвое больше времени, чем операция по вытаскиванию обычной монеты. После исследования девочку оставили под наблюдением в медицинском учреждении, а игрушка заняла свое место в коллекции инородных тел отделения эндоскопии.

Ранее в Оренбургской области спасли ребенка, проглотившего осколки ампулы с димедролом.

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