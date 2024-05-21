Российские врачи спасли женщину с опухолью размером с треть веса пациентки

Врачи онкодиспансера в Балашихе прооперировали 48-летнюю женщину с гигантской опухолью в брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка обратилась с жалобами на боли в животе и увеличение живота в объемах. При обследовании медики диагностировали женщине злокачественное образование яичников.

«При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли - 14 кг, что составило 1/3 веса женщины. Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни», — рассказала врач больницы Ирина Карьгина.

Во время вмешательства врачи удалили больной матку с придатками и две опухоли. После операции пациентка проходит химиотерапию.

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