В МИД РФ подсчитали, сколько россиян власти Латвии вынудили покинуть страну

Около тысячи российских соотечественников были вынуждены покинуть Латвию из-за принуждения со стороны властей. Об этом сообщил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Константин Гузь на круглом столе в ТАСС, посвященном вопросам переселения.

Дипломат рассказал, что некоторых граждан выдворяют из Латвии, но это носит точечный характер.

По его словам, русским создают невыносимые условия, чтобы они самостоятельно покинули страны проживания.

«На начало текущего года уже, если говорить о Латвии, те люди, которым были выданы предупреждения о том, что [по отношению] к ним будут предприняты меры дискриминационного характера, они не дожидаясь решения латвийских миграционных властей самостоятельно покинули страну, республику. И уже речь идет о порядка одной тысячи человек», — сказал Гузь.

Он напомнил, что с июня 2023 года в Латвии действует измененный закон о гражданстве, в соответствии с которым латвийское гражданство, если оно не первое, может быть аннулировано. Помимо этого, добавил представитель российского МИД, органы нацбезопасности страны ведут доппроверку лиц, которые получили литовские паспорта в порядке исключения.

В марте министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата или «нежелательной персоной».

Ранее латвийским политикам запретили говорить на русском языке во время дебатов на телевидении.