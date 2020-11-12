Устроивший стрельбу под Воронежем солдат отказался дать показания

Солдат-срочник Антон Макаров, убивший трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отказался давать показания, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Яну Горюнову.

Горюнова пояснила, что ее подзащитный воспользовался статьей 51 Конституции России, поскольку находится в стрессовом состоянии.

Макаров даст показания, как только придет в себя и нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, добавила адвокат.

По данным СК России, 9 ноября 20-летний Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный подозреваемый скрылся. Макарова задержали в 47 км от Воронежа.

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